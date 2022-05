Vlaamse regering maakt volgend schooljaar 26,6 miljoen euro vrij voor leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) maakt voor volgend schooljaar 26,6 miljoen euro vrij voor extra ritten binnen het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat is bijna 14 miljoen euro meer dan dit schooljaar, waarvoor al 12,8 miljoen euro meer dan normaal was toegewezen. Het afgelopen jaar bleek dat leerlingen soms urenlang op de bus zaten omdat er te weinig vervoer was naar hun school.