Stadsbestuur verdedigt keuze om groep ganzen uit natuurgebied te halen in Baasrode

Het stadsbestuur kreeg de afgelopen tijd heel wat klachten over de boerenganzen in natuurgebied Broekkant in Baasrode. Toch zijn ook veel inwoners boos en begrijpen ze de beslissing niet. Maar schepen Roggeman geeft enkele voorbeelden van overlast: "Dat gaat van sissen en bijten naar passanten, tot in de tuin komen en voedsel afnemen als mensen buiten eten. Bovendien zijn het geen wilde dieren, maar ontsnapte neerhofdieren die geen deel uitmaken van de natuurlijke fauna en flora. Vandaar dat we hebben beslist om die dieren onder te brengen waar ze thuis horen. En dat is op een tuin of op een erf."