Child Focus zet meer analisten in voor opsporen misbruikbeelden: "Na shift van twee uur spelen ze tetris, als afleiding"

Het programma Arachnid schuimt proactief het darkweb, fora en besloten chatgroepen af op zoek naar seksuele misbruikbeelden. Het scant tienduizenden potentieel problematische beelden per seconde. De beelden komen terecht in de zogenaamde “Arachnid Orb”, waarin organisaties wereldwijd, zoals Child Focus, deze analyseren. Child Focus wil tot 430.000 beelden per jaar gaan analyseren, 7 keer meer dan nu. Ook beelden die mensen via het meldpunt doorsturen, worden bekeken.



Indien uit de analyse blijkt dat het effectief om seksuele misbruikbeelden gaat, stuurt Arachnid een verzoek naar de bevoegde instanties van het betrokken land om de beelden onmiddellijk offline te halen. In ons land is dat de Federale Politie, die de beelden in samenwerking met de providers onmiddellijk van het internet haalt.