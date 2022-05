Corda Repair Corner: elke maand fietsen, kledij of elektrische apparaten laten herstellen

De vrijwilligers van de Hasseltse repair cafés staan in voor elektronische apparaten, Bewel retoucheert kledij en Decathlon zorgt voor fietsherstellingen. Bart Piechoki van Decathlon: "We werken echt aan duurzaamheid van goederen. Weet dat een herstelling bijna CO2-neutraal is, terwijl een aankoop of het weggooien enorm veel CO2 verbruikt. We proberen dat met Decathlon dus zo goed mogelijk te beperken."