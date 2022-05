Einde van tumultueuze tiende seizoen van "De mol": saboteur is ontmaskerd, winnaar is bekend

Nog een primeur dit seizoen: in haar eerste aflevering als kersverse mol heeft die de sabotagehulp gekregen van haar bezoeker. Voor het eerst werd het familielid van de mol ingelicht over de identiteit van de mol. Ze verzamelen tijdens de opdracht in waterpretpark Aqualand mee de geldkokers, die de opbrengst van de proef bepalen.

Davy, de partner van Uma, komt opvallend weinig in beeld tijdens die fase van het spel. Bij de pogingen om in groep een woord te vormen op de waterglijbaan strooit Uma wel vaak roet in het eten met haar afwijkende timings. Op die manier kunnen er maar twee extra opdrachten gespeeld worden, die 500 euro kunnen opleveren.