Dronken man die politie-uniform kapot scheurde in Wuustwezel is veroordeeld

De feiten speelden zich af in juni vorig jaar aan de Kalmthoutsesteenweg in Wuustwezel. De politie werd opgeroepen voor een dronken fietser die over de weg zwalpte en allerlei dingen naar mensen riep. Toen de agenten hem wilden controleren, riep de man dat ze "te dom" waren om bij de politie te zijn en dat hij hen "kapot" ging maken. Hij spuwde naar de agenten, wilde ook uithalen met zijn vuisten en in een schermutseling trok hij het poloshirt van een agent stuk.