Drukke winkelstraat Veldstraat in Gent krijgt nachtclub: "Feestvierders zullen shoppers niet storen"

"Het grote voordeel is dat er weinig mensen in de Veldstraat wonen. Dat betekent dat we voor minder overlast zorgen. We gaan wel in overleg met de mensen die er wel nog zijn", legt Joiris uit. "Het is een atypische locatie. Het is leuk om Veldstraat eens op een andere manier onder de aandacht te brengen." De FUBAR kan er zeker al tot november blijven. "Maar mogelijk komt er zelfs een verlenging tot het einde van 2022."