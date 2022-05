Helft van de Vlamingen wil Russische gaskraan dicht, ook als dat meer kost

Dat illustreert hoezeer het publieke debat op een jaar tijd volledig is veranderd. Een jaar geleden was de gezondheidszorg veruit hét politieke hoofdthema voor de Vlaming (40 procent van de ondervraagden). Logisch, want toen zaten we in de derde coronagolf en moest de vaccinatiecampagne nog volop op stoom komen. Vandaag maakt amper 11 procent van de ondervraagde Vlamingen zich zorgen over gezondheidszorg.

Ook de noodzaak van een staatshervorming blijkt vandaag niet langer een prioriteit. Minder dan 3 procent van de ondervraagden noemt dat belangrijk, tegenover 11 procent vorig jaar. Het thema was toen veel belangrijker, met onder meer discussies over het nut van negen ministers van volksgezondheid in één land. Kortom, door de overgang van de coronacrisis naar de Oekraïenecrisis, is onze prioriteitenlijst volledig dooreengeschud.