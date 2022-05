Geen mondmasker meer op openbaar vervoer? Nieuw Overlegcomité op vrijdag 20 mei

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaf eind vorige maand al aan dat de coronabarometer, die nu nog op geel staat, mogelijk "even in de la kan". Op dat moment zouden de resterende coronamaatregelen dus verdwijnen.

Al maakt dat in de praktijk niet veel verschil, want zo goed als alle maatregelen zijn al versoepeld in code geel. De mondmaskerplicht op het openbaar vervoer staat technisch gezien los van de barometer, want die gaat over evenementen, horeca en vrije tijd.