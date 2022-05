Na de afgesprongen fusie tussen Mechelen en Boortmeerbeek: waarom liggen gemeentefusies zo gevoelig?

Ook het dure parkeren in Mechelen "terwijl dat in Boortmeerbeek nog gratis is" komt meermaals terug als argument tegen de fusie. Muizen zou na de fusie met Mechelen zowat al hun groen verloren zijn, merkt een andere inwoner op.

"In een grootstad zijn meer problemen dan in een klein dorp. Het is niet interessant voor ons om die over te nemen." En daarnaast valt ook het financiële argument. "Mechelen heeft veel schulden, dat heeft de Boortmeerbeekenaar niet."