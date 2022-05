Minister van Mobiliteit Gilkinet pleit voor afschaffing van mondmaskerplicht op openbaar vervoer

"In overleg met mijn collega's die bevoegd zijn voor mobiliteit in de gewesten, heb ik vrijdag aan het kernkabinet van de federale regering gevraagd dat het Overlegcomité zo snel mogelijk samenkomt om te beslissen over het einde van de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer", aldus Gilkinet.

De minister hoopt dat dit ten laatste volgende week gebeurt. "Gezien de ontwikkeling van de pandemie kan het einde van deze maatregel nu worden overwogen, ook al blijft het dragen van een mondmasker in de trein ongetwijfeld aanbevolen voor zieke of kwetsbare mensen."