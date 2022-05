Grafveld uit de ijzertijd ontdekt in Baarle-Hertog

In het najaar van 2021 maakten enkele archeologen proefsleuven en konden ze een intacte urne met crematieresten opgraven. “Het is het begin van een reeks vondsten, die onze kennis van grafrituelen uit de ijzertijd zullen verbreden”, vertelt Jef van Dooninck aan Radio 2 in Antwerpen. Bovendien vonden archeologen in 1935 ook al urnen in dezelfde buurt.