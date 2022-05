Hogeschool Odisee helpt studenten door de blokperiode met ijsjes, massagestoelen en knuffelhonden

Het is alom bekend dat dieren doorgaans een positief effect hebben op mensen. Er komen bijvoorbeeld gelukshormonen vrij bij het aaien van honden, je hartslag en bloeddruk dalen, en het heeft ook een positief effect op je hersenen. Dat is ook de directie van de Odisee-hogescholen niet ontgaan. Zij schakelden daarom de vzw AAP (Animal Assisted Projects) in, die op maandag met twee honden naar de campus Dilbeek trok.