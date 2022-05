Hotspot voor onderwaterleven ontdekt in Belgische Noordzee onder drukste vaarroute ter wereld

Uit regionale kaarten van de visserij-intensiteit in het studiegebied, waarin de activiteit van de Belgische, Franse, Deense, Duitse, Nederlandse en Britse vloten is opgenomen, blijkt immers dat het niet alleen gaat om een hotspot voor marien leven maar ook om een hotspot voor de visserij, aangezien het gebied meer dan vijf dagen per jaar wordt bevist.

Uit een gedetailleerder onderzoek van de lokale visserijpatronen bleek echter dat die activiteiten meestal beperkt blijven tot het gebruik van passief vistuig en vistuig voor de visserij in de waterkolom, en dat slechts in geringe mate aan visserij wordt gedaan waarbij de bodem getroffen wordt.

Dat wijst erop dat de drukke scheepvaartroute wellicht een beschermende rol speelt tegen bodemverstorende visserijactiviteiten, waardoor de typische fauna zich kan ontwikkelen.

De vondst werd gedaan in een van de drie zoekzones voor bodembescherming die zijn vastgelegd in het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In deze zoekzones is het mogelijk om zones in te stellen waarin de integriteit van de bodem beschermd wordt, iets waaraan momenteel wordt gewerkt. Het doel is waardevolle natuurlijke elementen te beschermen door alleen visserijtechnieken toe te laten die de zeebodem niet verstoren.

De wetenschappelijke resultaten van het gedetailleerd in kaart brengen van de natuurlijke grindbedden en de ecologische analyse zijn samengevat in een artikel uit 2021 dat is gepubliceerd in het Journal of Remote Sensing. In deze studie werden onderwaterakoestiek en videografie gecombineerd om de verspreiding van de habitat in kaart te brengen en het effect te bestuderen van de grootte van de stenen op hun kolonisatie door de typische fauna.