Infopunt voor palliatieve zorg in Roeselare geopend: 300 boeken, dvd's en educatieve spellen

In het infopunt palliatieve zorg vind je boeken en andere materialen over rouwen en palliatieve zorg, zowel voor volwassenen als voor kinderen. "Stel dat iemand een boek zoekt rond rouwen. Bij ons kunnen ze dat ontlenen. Maar het is eigenlijk meer dan louter een bibliotheek. Want stel nu dat die mensen worstelen met een bepaald iets in dat rouwproces, dan kunnen ze ook een afspraak maken met één van onze palliatief verpleegkundigen, met onze psycholoog of met een maatschappelijk werker", zegt directeur Messeyne.

Alle werken die je in het infopunt kan vinden, worden ook aangeboden in de catalogus van ARhus, de bibliotheek in Roeselare. De bedoeling is de collectie de komende jaren verder uit te breiden.

Je vindt het infopunt in het vroegere moederhuis van Roeselare, op de hoek van de Handelsstraat met de Gasthuisstraat.