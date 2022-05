België fors achteruit op wereldranglijst persvrijheid  

België staat in het jaarrapport pas op plaats 23 terwijl dat vorig jaar nog plaats 11 was. Ons land komt daarmee achter landen als Namibië en Jamaica te staan. Ten opzichte van onze buurlanden Frankrijk en Nederland, respectievelijk op plaats 26 en 28, doet ons land het dan weer net iets beter. Nederland zakte in een jaar tijd maar liefst 22 plaatsen. In het rapport daar werd onder meer de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries aangehaald. Daarnaast waren er daar nog andere incidenten met journalisten waardoor het er nu minder goed gaat met de persvrijheid dan in de jaren voordien.