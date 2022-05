BookTok zet jongeren aan het lezen, vooral in het Engels: "Speciale plek in de winkel voor TikTok-boeken"

Boekenwinkels gaan daarom alsmaar vaker aan de slag met die TikTok-titels. Ook 't Stad Leest doet dat: "BookTok staat elke maand op onze vergaderagenda. De studenten die bij ons werken houden de vinger aan de pols. Wat hebben we gemist op TikTok? Waar zetten we op in? Die boeken verzamelen we ook op een speciaal plekje in de winkel. Soms zie je zelfs volledig aparte TikTok-afdelingen."

Is het nu zonde voor het Nederlands dat jongeren vaker in het Engels lezen? Volgens Cajot niet, want het ene sluit het andere niet uit. "Als jongeren dankzij TikTok gemotiveerd zijn om Engelse boeken te lezen, zal de drempel ook voor boeken in het Nederlands kleiner worden. Laten we al blij zijn dat ze willen lezen."