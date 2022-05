Journaliste Mia Doornaert: "Laat die buste van Roger Nols toch gewoon staan"

"De lokettenkwestie was een doorn in het oog van de Vlamingen, maar ik ken mensen uit Schaarbeek die zo een apart loket voor hen best praktisch vonden", lacht Mia Doornaert. "Ik word niet goed van al dat gedoe", stelt ze. "Moeten we dan alleen nog artiesten eren die heiligenprentjes maakten? Je zou eens moeten weten wat voor vreselijke mensen sommige bejubelde kunstenaars waren. Moeten we dan bij al hun kunstwerken een kaartje met uitleg zetten?"

Doornaert vindt de tendens om bustes, standbeelden of ander werk zoals muziek te bannen verontrustend. "Het gaat om een kleine groep die veel lawaai maakt op de sociale media. De vraag is of we daar slaafs gehoor moeten aan geven", stelt Doornaert.