Kasterlee stopt met wekelijkse Boerenmarkt

Na 16 jaar houdt de Boerenmarkt in Kasterlee ermee op. Landbouwers konden van mei tot oktober hun producten verkopen op de wekelijkse markt. Maar de laatste jaren werd het aantal deelnemende professionele en niet-professionele kramen alsmaar kleiner. "We stelden vast dat bezoekers wel eens teleurgesteld terug naar huis gingen, omdat de markt niet echt zo veel meer voorstelde. Dat is eigenlijk de reden waarom we er nu mee stoppen", zegt schepen van lokale economie Walter Van Baelen (CD&V).