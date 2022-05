Kunstwerkattest vervangt kunstenaarsstatuut: "Noodzakelijke update voor sociale bescherming"

Maar een eenvoudiger intrede in het nieuwe systeem wil volgens Vandenbroucke niet zeggen dat de lat nu lager gaat liggen, integendeel. "Vandaag is het zo dat je drie activiteiten moet bewijzen om een verlenging te krijgen van de toegang tot de bijzondere regeling in de werkloosheid", legt Vandenbroucke uit. "Daar worden we strenger en gaan artiesten over een periode van drie jaar 78 dagen moeten bewijzen. Zo willen we voorkomen dat ze blijven hangen in die bijzondere werkloosheidsregeling die aangepast is aan het leven van een echte kunstenaar", aldus de minister.