Maximumcapaciteit gevangenis Antwerpen blijft overschreden, burgemeester De Wever kijkt naar minister van Justitie

Het gevangeniswezen trachtte de voorbije weken de "Antwerpse norm" te halen. Zij trachtten zo veel mogelijk mensen te spreiden over verschillende Vlaamse gevangenissen. Er werden vorige maand vanuit Antwerpen 71 gedetineerden op transfer gestuurd. Maar tegelijk stelt men vast dat er in de maand april liefst 226 nieuwe inkomende gedetineerden bijkwamen. Het gevangeniswezen wijst er dan ook ook op dat zij slechts aan het einde van de keten zitten. Zo lang zij vanuit politie, onderzoeksrechters, psychiatrie... mensen "aangeleverd" krijgen, kunnen ze deze niet weigeren.

In gevangeniskringen vraagt men zich wel af wat de zin van een bestuurlijke maatregel is als deze niet gehandhaafd wordt. Het viel al op dat in de bestuurlijke maatregel van burgemeester De Wever nergens uitgewerkt staat wat de consequentie is van het niet naleven van de norm.