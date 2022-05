Oud-burgemeester Michel Baert richt nieuwe "dorpspartij" op in Boortmeerbeek

Mogelijk wordt Baert bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen een te duchten tegenstander voor huidig burgemeester Derua. Hoewel zijn ex-partijgenote destijds ruim 200 stemmen meer achter haar naam kreeg, bleef Baert met ruim 1100 voorkeurstemmen toch een stemmenkanon. Verder succes zal ondermeer afhangen van de overige kandidaten die op de lijst zullen staan.

Vorige week nog stapten opnieuw drie Open VLD-leden uit de fractie na alle fusieperikelen in Boortmeerbeek. Onder hen schepenen Annick Dekeyser en Denis Bosny. Of zij binnenkort mee in het project van de "Dorpspartij" stappen, zal nog moeten blijken. Baert laat daarover nog niet het achterste van zijn tong zien. "Er zijn een aantal huidige schepenen die willen meedoen, maar ik noem voorlopig nog geen namen. Eens de samenstelling duidelijk is, beginnen we met het opstellen van ons partijprogramma." Dekeyser laat alvast weten dat ze de tijd wilt nemen om te bezinnen en dat meedoen met de nieuwe partij momenteel niet aan de orde is. Bosny laat de deur open, maar zet liever zelf eerst alles op een rijtje.