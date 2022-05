Minister Vandenbroucke helpt Nadia uit Rupelmonde te stoppen met roken tijdens nieuwe campagne Stichting tegen Kanker

Nadia wil nu voor eens en voor altijd van haar verslaving af, en roept daarvoor de hulp in van Stichting tegen Kanker. Minister Vandenbroucke is haar rots in de branding tijdens het hele proces: "Als ik het moeilijk heb, dan mag ik hem bellen om een praatje te maken. Of om te vertellen waarom ik het moeilijk heb." Het is de bedoeling dat er wekelijks een verslagje wordt gemaakt. Ook op sociale media zullen berichten gepost worden.