Nooit eerder zoveel schepen te gast op Oostende voor Anker: "Er is zelfs een wachtlijst" 

Aan Oostende voor Anker, dat van 19 tot 22 mei plaatsvindt, nemen 164 schepen deel, waarvan er 40 meer dan 100 jaar oud zijn. Nu staan er nog een twintigtal schepen op een wachtlijst. Zij kunnen er misschien nog bij, mocht er een schip toch niet geraken.

"Dit keer zullen er geen Russische schepen te zien zijn, maar dat heeft op zich niet veel met de oorlog te maken", zegt curator van Oostende voor Anker Hubert Rubbens. "De deelnemerslijst was al afgesloten in december. Dan was er nog niets aan de hand in Oekraïne. Stel dat ze wel waren ingeschreven, dan zou ik het eerlijk gezegd spijtig gevonden hebben om hen te weigeren. Uiteindelijk hebben de kapiteins en de bemanning van die schepen niets met de oorlog te maken."