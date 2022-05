Na brand kunnen Oekraïense vluchtelingen uit Oudenburg nu terecht in Oostende, Roeselare en Bredene

Oudenburg was sinds gisteren dringend op zoek naar een nieuwe opvangplaats voor zo'n 17 oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Na een brand in hun opvangcentrum in Oudenburg konden ze even bekomen in een hotel, maar ook daar moesten ze vandaag weg omdat het hotel vanaf vandaag volzet is. Oostende, Roeselare en Bredene nemen de vluchtelingen nu op.

2 gezinnen kunnen terecht in een hotel in Oostende. "Als ze willen, kunnen ze ook in Oostende blijven, zegt schepen van welzijn en zorg", Natacha Waldmann (Groen): "Sinds maart hebben we een hotel dat we kunnen gebruiken voor tijdelijke opvang. We zullen zien wat hun wens is en op welke manier ze verder geholpen kunnen worden. Hoe dan ook is de collectieve opvang een tussenstap naar een vaste huisvesting. Maar zolang dat nodig is, kunnen wij wel extra mensen opvangen."

Bredene vangt dan weer 9 vluchtelingen op in het vakantiecentrum "Ons Volk" en in Roeselare kunnen 7 vluchtelingen terecht in een huis dat de stad huurt.

Het tijdelijke opvangcentrum in Oudenburg is nu gepoetst, maar er zijn nog elektriciteitswerken nodig. Wanneer het opvangcentrum opnieuw open kan, is nog niet helemaal duidelijk.