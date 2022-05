Nieuw meetsysteem langs Westerschelde waarschuwt voor draaikolken 

In de Westerschelde, tussen de haven van Antwerpen en de Noordzee, ter hoogte van het Zuidergat, verschijnt er enkele keren per jaar een draaikolk, die voor onveilige situaties kan zorgen op de drukke vaarroute.



Die draaikolk ontstaat vooral tijdens giertij, legt Yves Plancke van het Waterbouwkundig Laboratorium uit. "Dat is een extreem sterk springtij dat jaarlijks zo’n 20 keer voorkomt. Het treedt op wanneer de zon, de maan en de aarde op 1 lijn gaan staan, en de afstand van die hemellichamen kleiner is dan gemiddeld. Daardoor kunnen er hoge waterstanden optreden. Ook de locatie van de dwarsstromingen is kenmerkend. Ter hoogte van het Nederlandse dorpje Hansweert maakt de vaargeul van de Westerschelde een bocht van 180 graden. Door die bocht ontstaat er waterstandverschil en kan er een draaikolk ontstaan, wat voor ernstige hinder kan zorgen voor schepen."