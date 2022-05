Nieuwe langeafstandswandeling in Nationaal Park Hoge Kempen: 110 kilometer wandelen door bos en heide en over terrils 

In 2020 is het Nationaal Park Hoge Kempen dubbel zo groot geworden: van 5.700 hectare naar 12.000 hectare. Er zijn toen nieuwe gebieden bij gekomen zoals het Thorpark in Genk, de Duinengordel in Oudsbergen, Bergerven in Maaseik en het Munsterbos in Bilzen. En daarom wordt nu ook de langeafstandswandeling door dat nationaal park ruim 30 kilometer langer.

De nieuwe langeafstandswandeling wordt tijdens het Pinksterweekend officieel ingewandeld. Dan loopt ze over vier etappes, van Kattevennen in Genk naar Pietersheim in Lanaken, dan richting Terhills in Eisden-Lanklaar, de volgende gaat naar de Duinengordel in Oudsbergen en de de slotetappe gaat naar het Thorpark in Waterschei.