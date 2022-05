Dirk Devroey is tweede kandidaat voor VUB-rectorverkiezingen

"Een warm nest voor iedereen", dat is de slogan waarmee Devroey zijn kandidatuur aankondigt. Hij wil van de VUB de meest vooruitstrevende universitaire gemeenschap van Vlaanderen, België en Europa maken. "Na veelvuldig overleg met studenten, professoren en medewerkers stel ik mij kandidaat als rector van de VUB. Inspraak, transparantie, welzijn, ontwikkeling van talent, verbondenheid, maatschappelijke identiteit en eenvoudiger administratieve processen staan hoog op de agenda", zegt Devroey die naast zijn werk op de VUB ook nog huisarts en schepen voor Open VLD is in Overijse. De radio2- luisteraar kent hem dan weer als de huisdokter bij het programma 'De Madammen'.