Eén-programma "Dertigers" komt terug: nieuwe reeks volgt andere vriendengroep in Brusselse rand

Gilles Van Hecke heeft vooral ervaring met theater en kortfilm. Emma Moortgat speelde filmrollen in "Dealer" en "De familie Claus 2". Malik Mohammed won in 2015 het VTM-dansprogramma "So you think you can dance", en speelde daarna in series als "Spitsbroers" (VTM), "De Shaq" (Eén) en "De Luizenmoeder" (VTM). Sofie Joan Wouters had rollen in de VRT-reeksen "In Vlaamse velden" en "Vriendinnen". En Issam Dakka was te zien in het VTM-spelprogramma "De verraders" en telenovelle "Lisa".