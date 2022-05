Omleidingen zetten kwaad bloed in Zellik: "Dit is geen oplossing"

Maar ook de aangepaste omleidingsroute kan op weinig begrip rekenen, want nu blijkt de Kerklaan afgesloten te zijn. En laat dat nu net de straat zijn waar je de meeste handelaars in Zellik vindt. Gemeenteraadslid Erik Beunckens van de oppositielijst ZellikRelegem-Volk begrijpt de ingreep niet: "Dit is geen oplossing", zegt hij. "De handelaars komen hiermee in de problemen. Sinds het begin van de werkzaamheden was hun aantal klanten al gehalveerd. Met het afsluiten van de Kerklaan zal dat nog erger worden. Als je weet dat de werkzaamheden aan de Brusselsesteenweg nog tot eind dit jaar duren, dan zal deze maatregel catastrofaal zijn voor onze handelaars", waarschuwt Beunckens.