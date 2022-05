Onderzoek Universiteit Antwerpen naar luchtkwaliteit: nog te veel fijn stof 

Uit de analyse van de Universiteit Antwerpen blijkt dat de WHO-richtlijnen voor fijn stof, zowel op de snelle als op de trage wegen, zijn overschreden. “Fijn stof ontstaat in Vlaanderen voornamelijk door menselijke activiteit, zoals de verbranding van benzine en hout, waardoor het niet vreemd is dat de concentraties hoog zijn in een stad als Mortsel, waar de verkeersdruk hoog is”, vertelt professor Roeland Samson. In Mortsel lag de concentratie, zowel op de trage als op de snelle wegen, zelfs meer dan dubbel zo hoog dan de WHO-richtlijnen toelaten. Zelfs in parken is er nog te veel luchtvervuiling.