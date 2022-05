Opening Zorgpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Limburghal Genk: "Ze komen hier toe zonder medische info"

Via een eerste gesprek kan de algemene gezondheid in kaart worden gebracht en kunnen ze waar nodig doorverwezen worden. Zowel tijdens de screening als de consultaties is een tolk aanwezig en alle benodigde documenten zijn beschikbaar in zowel Nederlands, Engels als Oekraïens. “Die mensen komen hier toe zonder enige medische informatie”, legt Ieven verder uit. “Ze weten vaak zelf niet hoe dat ze behandeld worden en ze hebben medicatielijsten bij die in het Oekraïens geschreven zijn. Dus we proberen in het Zorgpunt met de hulp van tolken, verplegend personeel en artsen hun medisch dossier zo goed mogelijk op punt te stellen.”