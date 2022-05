75.000 euro voor gouden tip naar "Bolle Jos": de meest gezochte drugscrimineel van Nederland 

"Bolle Jos" had tot 30 april de tijd om zich vrijwillig te melden, maar heeft dat niet gedaan. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft hem daarom op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Op die lijst staan mensen die dringend gezocht worden door de politie. Het is te vergelijken met de Most Wanted lijst in ons land. "Bolle Jos" heeft geen vast woon- of verblijfplaats in Nederland. Tot voor kort werd gedacht dat hij in Turkije zou verblijven.