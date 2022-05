Opvallende bladwijzers op tentoonstelling Brasschaat: "Van een bijsluiter van een zwangerschapstest tot een oproepbrief voor de verkiezingen"

"Buiten het boek zelf krijg je nog een extra verhaal. Mijn persoonlijke favoriet is de bijsluiter van een zwangerschapstest", vertelt Jacques Decru in Start je Dag op Radio 2 in Antwerpen. "Daarbij kan jij je afvragen of de mensen tevreden waren met het resultaat van de test of niet. De man die een oproepbrief voor de verkiezingen als bladwijzer heeft gebruikt, je weet niet voor wie die gestemd heeft. Bij liefdesbriefjes vraag je je af of die relatie nog bestaat."

Geld is er nooit gevonden. Er stak wel eens een briefje van 1.000 frank tussen een boek maar dat bleek een vals biljet dat de PVV, de Vlaamse liberalen, ooit hadden gebruikt als verkiezingspropaganda.