Hoe Stromae schitterde op het exclusieve Met Gala in New York

Het eerste Met Gala werd in 1948 georganiseerd, maar het evenement is nog maar zo'n 15 à 20 jaar zo mediageniek als nu, legt Van Godtsenhoven uit. "Ik weet niet met zekerheid of Stromae de eerste Belg is die er aanwezig is, maar dit is wel een badge of honour (een eer), het toont aan de industrie dat hij terug is."