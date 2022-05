Criminelen maakten vorig jaar 25 miljoen euro buit met phishing en onlinefraude 

Maar het rapport roept ook op om waakzaam te blijven. Volgens Febelfin verleggen internetcriminelen hun terrein naar andere vormen van fraude. In plaats van zelf codes te achterhalen, proberen ze nu het slachtoffer een overschrijving te laten maken. Via hulpvraagfraude doet iemand zich bijvoorbeeld voor als een familielid in nood dat dringend financiële hulp nodig heeft.

Ook beleggingsfraude is in opmars. Daarbij verkopen oplichters onbestaande of waardeloze aandelen die zogezegd een hoog rendement opleveren. "Wees steeds op uw hoede voor beloftes", zegt Jim Lannoo, woordvoerder van de Autoriteit van Financiële diensten markten (FSMA). "Hoge rendementen zijn vaak een knipperlicht voor fraude. Als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat ook."