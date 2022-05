Plein voor gerechtsgebouw Tongeren afgesloten tijdens assisenproces over moord op Aquino

De assisenzaal zal worden herschikt, want de beschuldigdenbank is te klein voor de 5 beschuldigden, hun 3 tolken en de 6 politiemensen die tussen hen in zullen zitten. Daardoor wisselen ook de burgerlijke partijen van plaats, want die komen terecht in de bank waar normaal gezien de beschuldigden zouden moeten zitten. Pers en publiek zullen het proces in een andere zaal moeten volgen.