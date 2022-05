Politie Leuven lanceert nieuw project om vermiste personen met dementie te zoeken

"Wanneer iemand vermist raakt, is de familie vaak in paniek en kan ze weinig informatie geven", zegt senioreninspecteur Karoline Robbeets. "Dankzij de fiche hebben we al heel wat bruikbare informatie en kunnen we sneller en doelgerichter zoeken."

Het project bestaat ook al in andere politiezones, zoals Antwerpen. De informatiefiches kunnen in de lokale politiekantoren opgehaald worden of gedownload worden via de website van de politiezone.