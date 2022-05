Meer spoorlopende studenten in Diepenbeek nu alle spoorwegovergangen gesloten zijn: "hoge boetes en levensgevaarlijk" 

"Op donderdagavond, dé feestavond voor studenten in Diepenbeek, is er ook politiecontrole aan de spoorwegovergang aan de Nierstraat", gaat burgemeester Kriekels verder. "Dat is de plaats waar veel studenten in het verleden het spoor overstaken om naar de universiteitscampus te gaan. Nu die spoorwegovergang afgesloten is, merken we dat ze niet de nieuwe brug nemen maar nog altijd het spoor overlopen. Het gaat dus echt om studenten die liever hun leven riskeren dan een paar honderd meter om te lopen."