Nieuwe evacuatie verwacht uit Azov-fabriek in Marioepol, maar terrein wordt weer bestookt volgens Oekraïense officier 

Moskou zei gisteren dat een aantal geëvacueerden naar een dorp is gebracht waarover pro-Russische separatisten de controle hebben. Later stelden staatsmedia dat de geëvacueerden zouden kunnen kiezen of ze willen blijven of niet.



De Verenigde Naties en de Oekraïense president Zelenski dringen erop aan om de evacuaties verder te zetten. Vandaag rond 7 uur lokale tijd is er een nieuwe evacuatiepoging voorzien. Maar met de bombardementen op de fabriek lijkt dat praktisch onmogelijk. Op beelden op sociale media is een grote brand te zien op de terreinen van de Azov-staalfabriek.



Op de Oekraïense televisie laat een officier weten dat het laatste bolwerk van verzet in Marioepol wordt belegerd met een uitgebreid arsenaal aan wapens. "Tientallen kleine kinderen bevinden zich nog ondergronds", aldus commandant Denys Shlega. Een Russisch nieuwsbericht maakte melding van 500 burgers die nog zouden schuilen op de fabrieksterreinen. De schattingen lopen uiteen, van honderden tot duizend burgers.