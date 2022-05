Stad Landen neemt de Stationsstraat over van het Vlaams Gewest: "We willen meer aandacht voor de fietser en meer groen"

Als de Stad Landen eigenaar wordt van de stationsstraat, kan die beginnen met de heraanleg ervan. "Momenteel is het een straat met heel veel verkeer", zegt schepen van Handel Gary Peeters (CD&V). "We willen meer aandacht voor de fietser en meer groen, zonder te moeten inboeten op parkeerplaatsen en met zo min mogelijk hinder voor handelaars."

De heraanleg is nog niet voor morgen. Landen zal nu de onderhandelingen met het Agentschap Wegen en Verkeer opstarten. "Daarnaast moeten we nog de financiële gevolgen bekijken", zegt schepen van Openbare Werken Joeri Roosen (CD&V). "We hopen de overname binnen een jaar af te ronden. Dan volgt de proefopstelling in 2023 en de definitieve werken zouden eind 2024 starten."