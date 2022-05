Stookolieprijs nadert nieuw record: vanaf morgen betaal je 1,34 euro per liter bij bestellingen vanaf 2.000 liter

Stookolie is nog altijd een populaire brandstof om te verwarmen in ons land. Een derde van de Vlamingen verwarmt zijn woning met stookolie. In Wallonië is dat zelfs de helft. Sinds 1 januari van dit jaar is het wel verboden om een nieuwe stookolie-installatie te plaatsen, als er ook aardgas ligt in je straat. Noodzakelijke herstellingen mogen wel nog.