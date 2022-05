Van robothond Spot tot artificiële intelligentie: Limburgse studenten bouwkunde maken kennis met nieuwste technologieën

Ook de robothond kan helpen op de werf. "Wanneer er een ruimte is met gevaarlijke gassen of op minder toegankelijke plaatsen sturen we de robothond door die ruimte", legt Charlotte Euben van het WTCB uit. "Je plaatst er een scan of 360 graden-camera op en dan krijg je een perfect inzicht over de ruimte." Al is een robot niet gelijk aan een mens: "Het is ideaal als ondersteuning, maar zelfs over jaren heen gaan we altijd nog menselijke kracht nodig hebben in de bouw."