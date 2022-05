Advocaat Sven Mary hoopt op uitspraak in proces-Sanda Dia eind dit jaar: “Stillegging moeilijkste moment in carrière” 

Advocaat Sven Mary hoopt dat er tegen het einde van het jaar een uitspraak is in het proces over de dood van Sanda Dia. De advocaat van de vader en de broer van het slachtoffer gaf in “De afspraak” meer uitleg over de beslissing om het proces te laten stilleggen. Uitleggen aan de familie waarom dat nodig was noemt hij “het moeilijkste moment uit mijn carrière”.