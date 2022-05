Takeldienst haalt auto van spoor na bizar ongeluk in station Erembodegem

Ook het takelen zelf liep niet van een leien dakje, want de kraan van Marc moest ook nog over een begroeide boord van 3 meter raken. Daar kon de brandweer bij helpen: " De brandweer heeft op mijn vraag de struiken met een kettingzaag verwijderd, dan zijn we tot op het perron gereden, en pas dan kon de takeling beginnen. Het voertuig hebben we dan opgepakt met een kraan, maar niet gedraaid, want er kunnen nog vloeistoffen uitlopen, of er kan glas op de sporen terechtkomen. We hebben de auto dus op z'n dak, op de takelwagen gelegd en dan op de parking gedraaid."

De auto kan niet meer hersteld worden. De eigenaar kwam er beter van af: die raakte niet gewond en kon zelf uit de wagen stappen.