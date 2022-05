Tieners die drugs dealen in Antwerpen en Ekeren opgepakt

De politie heeft in aan de Kapelsesteenweg in Ekeren een jongen van 15 jaar onderschept die net cocaïne had verkocht. De jongen verzette zich tegen zijn arrestatie en verwondde hierbij een agent. De bromfiets van de tiener bleek niet verzekerd en was ook opgevoerd. In Antwerpen sprong in bromfietser die heel gehaast aan het rijden was in het oog. Aan de Amerikalei ging hij een pand binnen. Bij het verlaten van het gebouw werd de jongeman gecontroleerd. De jongen van 16 had 36 dosissen cocaïne in zijn bromfiets verstopt. Thuis werd 4.000 euro cash geld gevonden. De twee tieners moesten voor de jeugdrechter verschijnen.