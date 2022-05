Twintig procent minder startende horecazaken in Gent sinds corona: "Meer nood aan begeleiding"

Het aantal starters in de sector kunst, amusement en recreatie in Gent is wel bemoedigend. Er zijn nu opnieuw evenveel mensen die er een nieuwe zelfstandige activiteit opstarten als voor de coronacrisis. In 2021 waren er in de sector 173 starters, in 2020 waren dat er amper 90. "De coronacrisis is daar dé logische verklaring voor. Er waren geen evenementen, concerten of Gentse Feesten", verklaart Jos Vermeiren van UNIZO Oost-Vlaanderen. Belangrijk is ook dat er een pak meer gesport wordt, die sector zit ook in de cijfers. "Er zij meer personal coaches én padel heeft een enorme boost gekend."