Kunstenaar José Vermeersch wordt herdacht met maar liefst 3 tentoonstellingen, in Kortrijk,  Lendelede en Rumbeke

Het mooie aan de verjaardagsexpo is dat zijn familie een groot deel van de organisatie op zich neemt. Kleinzonen Robin en Tinus zijn de curatoren van de expo in Atelier Vermeersch. “We vinden het onze morele plicht”, zegt Robin. “Als kunstenaarsfamilie willen we grootvader blijven eren als aanstoker van de kunstmicrobe in zijn familie.” Zoon Pol Vermeersch maakte gedichten die in de Patria worden gecombineerd met een selectie aan schilderijen die hij maakte eind jaren 60. Zoon Rik treedt op als curator van de tentoonstelling in Kortrijk en in Rumbeke. Kleinzoon Pieter en zijn echtgenote Liloe Vidal zijn mee verantwoordelijk voor het boek over het leven en werk van Vermeersch dat ook in september wordt uitgegeven. “Eigenlijk is iedereen in de familie artistiek actief en speelt iedereen zijn rol in het herdenkingsjaar”, zegt kleinzoon Robin.