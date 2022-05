Verkiezingen in Noord-Ierland: "Ja, er komt een Verenigd Ierland" en "het ligt in Gods handen"

"Deze verkiezingen houden iedereen hier bezig", zegt dominee William Anderson, "en zeker de vraag wie onze First Minister zal worden. Maar als religieuze organisatie leggen we dat in de handen van God. We vertrouwen erop dat Hij ons in de goede richting zal leiden en we bidden dat hij de juiste persoon zal selecteren." Of er over 100 jaar nog een Noord-Ierland is? "Persoonlijk denk ik van wel", zegt Johny Walker, "hoewel ik me daar af en toe zorgen over maak. Maar ik hoop en bid elke dag dat Noord-Ierland zal verder bestaan."