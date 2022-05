Verontwaardiging in Shanghai over oudere man die "per ongeluk" levend in lijkzak op weg was naar mortuarium

Op beelden, die op het internet circuleren, is te zien hoe Chinese lijkschouwers vorige zondag in de stad Shanghai vaststellen dat een oudere man in een lijkzak nog in leven is. De lijkschouwers in beschermende kledij tillen de lijkzak uit de wagen om hem op een brancard te leggen. Maar het lichaam van de man trilt als hij uit de lijkwagen wordt gehaald.



De medewerkers van het mortuarium openen de lijkzak en stellen vast dat de bewoner niet dood is. "Hij leeft, hij leeft", roept één van hen geschrokken. "Dek hem niet opnieuw toe", roept een andere medewerker. Voorts zie je op de beelden dat ze eerst even verderop gaan overleggen met iemand van het verpleeghuis.



De bewoner van het centrum wordt daarna op een brancard terug het verpleeghuis ingereden en nadien naar een ziekenhuis gebracht. Hij is in stabiele toestand, volgens de staatsmedia.